شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيطالى يرفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الإيطالي يرفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجى.

وفى وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الخميس، العزم على المضي قدما على طريق تحقيق المصلحة الوطنية، إلى جانب تلك الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن دراجي قال - في رسالة وجهها إلى الجمعية العامة للاتحاد الإيطالي للعمل اليوم - إن "إدارات المقاطعات لها دور في التوليف بين متطلبات الأقاليم واحتياجات البلديات"، مشيراً إلى أن "الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود تنص على أن تتحمل السلطات المحلية المسؤولية وتمتلك الفرصة لتصميم مشاريع للمساهمة في نمو مستدام لإيطاليا"، بما يتماشى مع احتياجات وأولويات المواطنين.