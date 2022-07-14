شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يزور برلين الأحد ويجرى مباحثات مع المستشار الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبدأ يوم الأحد المقبل ولمدة يومين زيارة إلى برلين على رأس وفد كبير، يجرى خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس، وعدد آخر من أعضاء بارزين في الحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركته في مؤتمر "حوار بطرسبيرج للمناخ".

وقال سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان - في بيان أصدرته السفارة اليوم: "نحن سعداء جدا بالزيارة المرتقبة التي سوف يقوم بها الرئيس السيسي إلى برلين، لأن هذه الزيارة من شأنها أن تؤكد - من جديد - عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط"، لافتا إلى أنه ستجرى خلال الزيارة مناقشة قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن ألمانيا تنظم - منذ عام 2009 قبيل انعقاد المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ - مؤتمرا سنويا يسمى "حوار بطرسبيرج للمناخ"، نسبة إلى المكان الذي انعقد فيه للمرة الأولى بمدينة بون، إذ يشهد هذا المؤتمر مباحثات تمهيدية ومقاربات وتوافقات بشأن قمة المناخ التي سوف تعقبه.

وأضاف أنه من المقرر أن تدير ألمانيا الحوار هذا العام، بمشاركة مصر التي تستضيف قمة المناخ (COP27) المزمع انعقادها نهاية العام الجاري في مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن قضية حماية المناخ تمثل أولوية مشتركة.

ولفت السفير إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا تتزامن مع الاحتفال بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا.