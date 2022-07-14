شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: درجات تصحيح الامتحانات توضع على منحنى يقيس مستويات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تقييم التقييم، موضحا: "لا يوجد شئ اسمه امتحان صعب أو سهل"، كما يتم التداول في مواقع التواصل أو على بعض المنصات الاعلامية ولكن يجب ملاحظة أن الامتحان موحد للجميع، وبالتالي عندما يتم التصحيح فان الدرجات يتم توقيعها على منحنى يقيس المستويات المختلفة للطلاب بالنسبة لبعضهم البعض وإذا كان، على سبيل المثال، الاول حاصل على 70٪؜ فأن درجة 65٪؜ تعتبر ممتازة بالنسبة والتناسب وهكذا.

وتابع الوزير: كذلك فان تنسيق الجامعات يتم حسابه بما نقدمه نحن في التربية والتعليم من درجات الى التعليم العالي وبالتالي لا يجب الحكم من خلال البحث عن الدرجات الكاملة ولكن على أن يكون الطالب في نسبة الـ10٪؜ العليا من الطلاب وهذا لا يستطيع تقديره الطالب أو ولى الأمر من خلال رؤيته الشخصية وإنما يظهر للمختصين بعد رصد الدرجات، ولذلك أرجو عدم تداول عبارات مثل "ابني منهار" والامتحان "صعب او سهل" و"الامتحان في مستوى الطالب المتوسط" فهذه كلها قضايا فنية بحته ولنشجع الطلاب ان يبذلوا اقصى جهدهم ولا يحكموا مثل الماضي بالقياس على حل جميع الاسئلة أو "تقفيل" الامتحان لأن هذا غير علمي ولا يحدث في هذه النوعية من التقييم.

المنافسة ليست على الدرجة النهائية وإنما هى منافسة بين الطلاب وبعضهم البعض على من يحصد أعلى من زملائه.