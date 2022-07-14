شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بحزمة إضافية من الحماية الاجتماعية.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "توجيهات رئاسية بوضع حزمة إضافية من الحماية الاجتماعية.. توجيهات رئاسية بوضع حزمة إضافية من الحماية الاجتماعية.. رئيس الوزراء: مصر تستهلك 42 مليون لتر سولار يوميا والدولة تتحمل فرق السعر.. أقصى زيادة للسرفيس 7 %وأتابع مع المحافظين التطبيق العادل للأسعار.. ولن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة فى الأسعار.

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