شكرا لقرائتكم خبر عن الدلتا للسكر: ننتج يوميا 3200 طن سكر ورفع الطاقة الاستيعابية لـ21 ألف طن بنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل أيوب العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إن مصنع الدلتا للسكر هو أكبر مصنع وأقدم مصنع وأعرق مصنع في الشرق الأوسط في صناعة السكر من بنجر السكر.

وأضاف العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن صناعة السكر من بنجر السكر دخلت مصر فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وافتتح المصنع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والآن نعمل بطاقة إنتاج حوالى 21 ألف طن بنجر في اليوم.

وتابع العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر: في بداية افتتاح المصنع كانت طاقته 6 آلاف طن وتم رفعه حاليا إلى 21 ألف طن تضاعف حوالى 6 مرات الطاقة الاستيعابية والإنتاجية للمصنع، ونخرج حاليا 3200 طن سكر يوميا.