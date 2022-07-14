شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: انتظام سير العمل بمحطات البنزين والتعامل بحسم مع أى شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الموقف فى مختلف محافظات الجمهورية فى ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مشيرا إلى أن استمرار المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات فى الجولات الميدانية على مدار اليوم الثانى لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها.

وأكد شعراوى أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع لتطبيق التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بالمحافظات بها عبر كافة الوسائل المتاحة سواء الملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، أو عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة والوزارة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها و من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.

وأشاد شعراوى بالجهود التى يقوم بها المحافظين على مدار اليومين الماضيين منذ بداية تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومتابعة سير العمل فى الموقف ومحطات الوقود المختلفة بالمحافظات والتعامل الفوري مع أى شكاوي أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين .

وشدد شعراوى، على ضرورة شعور المواطنين بصورة مستمرة بالتواجد الفعال للقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية لمتابعة سير العمل بالمواقف والتصدي لأى من السائقين لزيادة تعريفة الركوب بخلاف ما أعلنته المحافظات والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الإنضباط على أرض الواقع .

وأوضح شعراوى، إلى تلقى المحافظات عدد من الشكاوي خلال الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية على المواقف واستيقاف سيارات الأجرة وسؤال المواطنين حول تعريفة الركوب الجديدة ومدى إلتزام السائقين بها من عدمه وعدم تحميل ركاب بصورة مخالفة للمسموح ، مؤكدا أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات التى تم رصدها منها رفع تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة، عبر سحب خطوط السير ووقف هذه السيارات المخالفة عن العمل وفرض غرامة مالية

كما وجه الوزير بأهمية استمرار متابعة السادة المحافظين حتى انتظام سير العمل بصورة طبيعة والعمل بالتعريفة الجديدة لكافة وسائل النقل الداخلية أو الخارجية بين المحافظات وبعضها .

ولفت شعراوى، إلى تلقى المحافظات عدد من الشكاوي خلال الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية على المواقف واستيقاف سيارات الأجرة وسؤال المواطنين حول تعريفة الركوب الجديدة ومدى إلتزام السائقين بها من عدمه وعدم تحميل ركاب بصورة مخالفة للمسموح ، وأكد الوزير أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات التى تم رصدها منها رفع تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة، عبر سحب خطوط السير ووقف هذه السيارات المخالفة عن العمل وفرض غرامة مالية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات ، وطالب " شعراوي " المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم اي شكوي وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".