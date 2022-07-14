شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة المصرية فى فيتنام تلتقى نائب وزير الدفاع الفيتنامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر فى فيتنام، نائب وزير الدفاع الفيتنامى الفريق هوانج سوان شين، حيث رحب الجانبان بالتعاون الممتد بين البلدين، وبحثا سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع العمل المشترك.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، الخميس، أنه تم بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود، والمشاركة في المعارض والفعاليات التي ينظمها البلدان، والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.