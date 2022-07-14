شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: حريصون على زيادة دخل المواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، حرص الدولة علي زيادة دخل المواطن، قائلا: "كلنا حريصون على أن نزيد دخل المواطن المصرى، ودخل المواطن في أي دولة في العالم لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذا الناتج يرتفع في حالة إما أن يكون لدى الدولة موارد طبيعية كالموارد البترولية أو بعض المعادن النفيسة والبديل الثاني هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة التي تكون الدول في أمس الحاجة إليها من أجل تحقيق طفرة كبيرة في مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال مشروعات البنية الأساسية، وهذا هو المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية، فالحمد الله على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، هذه المشروعات جعلت الناتج المحلي الإجمالي يتضاعف بأرقام غير مسبوقة أخذا في الاعتبار الزيادة السكانية فإن نصيب المواطن المصري من الناتج المحلي يزداد.

وهذا يؤكد أنه من أجل أن ينمو الاقتصاد المصري ومن أجل أن نحقق ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا.. لابد أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة، وربما أهم مشروع نؤكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة هو المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف الممصري، فهذا المشروع العملاق الذي يخدم نحو 60 مليون مواطن مصري في الريف يعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات وفي نفس الوقت يخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي.

وأضاف: يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا هو أن معدل البطالة في 2014 كان 13% واليوم بفضل الله أصبح أقل من 7.5% بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية، ويكفي أن كل يوم يوجد ملايين الأسر المصرية التي يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة أسرته، فهذه المشروعات كما أنه كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر فإنها وفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





طقس حار بالقاهرة الكبرى غدا وارتفاع الأمواج والعظمى بالعاصمة 34 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على سواحل البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.



بدء الجسر الجوى بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج القرعة عقب انتهائهم من المناسك بدء الجسر الجوى بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج القرعة عقب انتهائهم من المناسك

بدأت بعثة حج القرعة الذى تشرف عليه وزارة الداخلية اليوم الخميس، فى تسيير الجسر الجوى بين جدة والقاهرة، لإعادة حجاج القرعة عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج.

ورفعت غرفة عمليات بعثة حج القرعة درجات الاستعداد؛ لإعادة الحجاج بسلامة الله الى أرض الوطن؛ حيث تم الدفع بعدد كاف من ضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن، وكذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم.

وكانت بعثة حج القرعة، قد انتهت أمس الأول الثلاثاء، من تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى، عقب انتهائهم من رمي الجمرات في ثالث وآخر أيام التشريق؛ حيث قام مشرفوا البعثة بإعادة الحجاج الى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة، استعدادا لآداء طواف الوداع والعودة بسلامة الله الى أرض الوطن.



عطل فى تويتر يواجه المستخدمين.. وآلاف الشكاوى حول العالم عطل فى تويتر يواجه المستخدمين.. وآلاف الشكاوى حول العالم

واجه عدد من المستخدمين عطل في تويتر عند محاولة التعامل مع حساباتهم، وتبين أن هذا العطل أصاب المستخدمين حول العالم من مختلف البلاد.

ووفقًا لـ Down Detector، بدأت المشكلات على منصة التواصل الاجتماعي لآلاف الأشخاص، وتتعلق معظم المشكلات المبلغ عنها بالوصول إلى تطبيق Twitter وموقع الويب الذى يمثل 48٪ و 49٪ من المشكلات المبلغ عنها على التوالي.

وفى الوقت نفسه، تشير 3٪ فقط من التقارير إلى وجود مشكلات في الخلاصة.

كما اشتكى أحد مستخدمي Down Detector من رسائل الخطأ التى أرسلتها الصفحة، مضيفًا: "حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".



الرئيس السيسى يصدق على قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان الرئيس السيسى يصدق على قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

كان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي نصت مادته الأولى منه على أن يتم مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.



رئيس الوزراء: لن نسمح لأحد باستغلال الوضع لفرض زيادات عشوائية بالأسعار رئيس الوزراء: لن نسمح لأحد باستغلال الوضع لفرض زيادات عشوائية بالأسعار

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجه للمحافظين بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه حرص اليوم على عقد هذا الاجتماع مع المحافظين، لمتابعة الموقف في كل المحافظات، في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهراً.

وأوضح مدبولي، أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التي حدثت في المنتجات البترولية، وبالأخص في السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أي زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسياً للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعي ونقل البضائع، والآلات الزراعية، ولكن في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تشير التقديرات الى انها ستستمر لفترة طويلة، موضحاً أن سعر لتر السولار كانت تكلفته على الدولة بلغت في آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيها، وكنا نبيعه بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جدا، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار في تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشا.



رئيس الوزراء: أسعار السولار لم تتحرك منذ 30 شهرا.. والحكومة جزء من الشعب رئيس الوزراء: أسعار السولار لم تتحرك منذ 30 شهرا.. والحكومة جزء من الشعب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة، وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.



سفارة ألمانيا: الرئيس السيسي يزور برلين الأحد.. ويشارك بحوار بطرسبرج للمناخ سفارة ألمانيا: الرئيس السيسي يزور برلين الأحد.. ويشارك بحوار بطرسبرج للمناخ

قالت قناة إكسترا نيوز، إن السفارة الألمانية ذكرت اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يزور برلين يومي الأحد والإثنين المقبلين، وسيشارك خلال الزيارة في حوار بطرسبرج للمناخ.

أضافت السفارة الألمانية، أن الرئيس السيسي، سيعقد سلسلة لقاءات خلال الزيارة مع المستشار الألماني، وعدد من الأعضاء البارزين في الحكومة الألمانية.



الزمالك يتوصل لاتفاق مع بن شرقي علي البقاء حتى مباراة سموحة الزمالك يتوصل لاتفاق مع بن شرقي علي البقاء حتى مباراة سموحة

توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق علي البقاء حتي مباراة سموحة في الدورى والمقرر لها 24 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى.

وكان الزمالك قد اتفق مع بن شرقي علي البقاء حتي مباراة الأهلي المقرر لها 21 يوليو في نهائي كأس مصر ، قبل الرحيل عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وفي ظل المنافسة الشرسة في بطولة الدورى، فقد توصل الطرفان الي اتفاق ببقاء بن شرقي حتي مباراة سموحة لما تحمله المواجهة من أهمية كبرى في المنافسة علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي .

من ناحية أخرى تلقي أبو جبل عرضا من نادي وفاق سطيف الجزائري للانتقال اليه علي سبيل الإعارة من النصر السعودي ، بعدما طلب حسام البدري المدير الفني الجديد لوفاق سطيف ضم الحارس لتدعيم هذا المركز ، ومن المنتظر ان يتوصل الحارس لاتفاق مع نادي النصر السعودي باعارته للنادي الذي يرغب هو في التعاقد معه وفقا للمفاوضات مع الأندية المختلفة.