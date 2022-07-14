شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للأمناء يشيد بسرعة ضبط المتسبب فى نشر أسئلة الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة العمليات المركزية للمجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، برئاسة عبدالرؤوف علام، رئيس المجلس، أن امتحانات اليوم فى التاريخ والفيزياء لطلاب الثانوية العامة، شهدت تراجعا كبيرا فى حالات الغش، التى أثبتتها الاحصاءات الرسمية لوزارة التعليم ، بضبط 5 حالات فقط ، مقارنة بعشرات الحالات خلال الأعوام السابقة.

وأشادت غرفة عمليات المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، بالإجراءات السريعة التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم، فى ضبط المتسبب فى نشر بعض أسئلة امتحان الفيزياء، من داخل سيارة ، وأوضح المجلس أنه ليس طالبا كما يدعى البعض ، ولكنه أحد المشاركين فى أعمال الامتحانات، والأسئلة تخص الامتحان الاحتياطى وليس الأساسى .

وأوضح عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، أن ماحدث اليوم من تصوير ورقة امتحان الفيزياء، يثير تساؤلا عن استفادة البعض من تشويه الثانوية العامة واظهار تأمين الامتحانات بالضعف على عكس الحقيقة، التى تشارك فيها جهات كثيرة من الدولة لتوفير الشفافية واتاحة الفرص المتساوية لجميع الطلاب.

ويهيب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين ، بجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، بتحمل مسؤلياتهم ، فى الحفاظ على سرية الامتحانات، وعدم البحث عن بطولات زائفة ، تحاول النيل من جهود تأمين الامتحانات، التى بذلت مؤسسات ووزارات الدولة جهودا كبيرة لتوفير الراحة للطلاب وكل المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وأكد عبد الرؤوف علام ، أن أكبر دلائل قوة منظومة تأمين امتحانات الثانوية العامة، تتمثل فى رصد 5 حالات غش فقط خلال امتحانى الفيزياء والتاريخ ، فى اختبارات يشارك بها 708 آلاف طالب وطالبة ، وهو يعد تراجع كبير ويمثل نجاح كبير لوزارة التربية والتعليم، فى تأمين الامتحانات ، وقناعة من غالبية الطلاب بعدم جدية الغش ، مقارنة بأكثر من 50 حالة غش خلال الأعوام الماضية فى كل امتحانات الثانوية العامة، وهو مايدل على كفاءة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.