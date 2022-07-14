شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل النمسا لبدء زيارة رعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة النمساوية ڤيينا لبدء زيارة رعوية.

وكان فى استقبال قداسة البابا لدى وصوله الأنبا جابرييل أسقف النمسا والسفير محمد الملا سفير مصر بڤيينا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، وغادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والقنصل باسم طه القنصل العام المصري بالنمسا والمستشار الثقافي للسفارة.

ويرافق قداسته في الزيارة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.



البابا تواضروس الثانى



زيارة البابا تواضروس الثانى