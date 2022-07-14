شكرا لقرائتكم خبر عن كلية اللاهوت الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة 23 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل كلية اللاهوت الأسقفية الأنجليكانية بمصر بتخريج الدفعة الرابعة عشر لفرعي القاهرة والإسكندرية، والثالثة لفرع المنيا يوم السبت الموافق 23 من شهر يوليو الجارى، بحضور دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعميد كلية اللاهوت الأسقفية وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك فى تمام السادسة مساءًا.

ويلقى كلمة الحفل القس الدكتور جاستن تيري العميد الأكاديمي ونائب عميد كلية ويليف هول بجامعة أوكسوفورد بإنجلترا، كما تتضمن فقرات الحفل توزيع شهادات التخرج على الطلبة وإلقاء كلمة شكر من المتحدث باسم الدفعة وصلاة خاصة من أجل الخريجين.

وتستمر الكلية فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى 2022-2023، وذلك حتى الـ31 من شهر أغسطس القادم.

جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاثة مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس للاهوت بتونس وكلية القديس فيرمنتيوس فى جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.