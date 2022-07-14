شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تنظم جولة سياحية بمنطقة الأهرامات لمنتخبات اليد المشاركة ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة جولة سياحية بمنطقة الأهرامات وأبو الهول للمنتخبات المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 حتى 18 يوليو الجارى بمشاركة 13 منتخباً.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار واللجنة المنظمة للبطولة فى إطار تنفيذ الفعاليات المصاحبة للبطولة؛ للترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تمتاز بها مصر، ومن ضمنها أهرامات الجيزة.

عبر لاعبو المنتخبات الإفريقية عن سعادتهم بما شاهدوه من حضارة وعراقة التاريخ متجسدة فى الأهرامات وأبو الهول، مقدمين الشكر إلى اللجنة المنظمة ومسئولي وزارتى الشباب والرياضة والسياحة على تنظيم هذه الزيارة لهم.

كما أشاد اللاعبون بحسن تنظيم البطولة، والاستقبال والضيافة لهم خلال فترة تواجدهم بمصر للمشاركة فى منافسات النسخة الـ 25 من كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، معربين عن أملهم فى تكرار الزيارة لمصر الفترة المقبلة .

رافق المنتخبات خلال زيارة الأهرامات كل من أشرف محي رئيس منطقة الأهرامات، وأحمد رفيق وإسلام حسن من الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية.



جوله سياحيه



جوله سياحيه



جوله سياحيه