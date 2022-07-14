شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استئناف الامتحانات.. جدول الاختبارات والمواد المتبقية للثانوية العامة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت امتحانات الثانوية العامة بعد توقفها بسبب إجازة عيد الأضحى، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تستمر الامتحانات حتى يوم 21 يوليو الجارى، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 17 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

الإنفوجراف التالى يستعرض المواد المتبقية للثانوية العامة: