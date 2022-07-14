شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكاية مذنب كبير يقترب من الأرض اليوم × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” كافة التفاصيل الخاصة بهذا المذنب فى نقاط مبسطة كما يلى :
1- يستعد الراصدون لاقتراب المذنب C / 2017 K2 (بان ستارز) خلال الأسابيع المقبلة بعد رحلة طويلة على مدار الثلاثة ملايين سنة الماضية
2 - المذنب يتحرك باتجاه الشمس وهي رحلة طويلة وبطيئة من خارج النظام الشمسي.
3 - تسبب المذنب K2 "في ضجة كبيرة عندما تم اكتشافه في مايو 2017.
4 - في البداية ، بدا أنه أحد أكبر المذنبات في التاريخ الحديث ، مع نواة يصل عرضها إلى 160 كيلومتر
5 - منذ ذلك الحين ، قلصت أرصاد تلسكوب هابل حجم نواة المذنب إلى 18 كيلومتر لكنها لا تزال نواة كبيرة (فحجم نواة المذنب العادي من 1 إلى 3 كيلومترات) ، لكنها ليست أداة ضبط قياسية.
6 - بشكل عام المذنبات من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي
7 - تأتي إلينا من مصدرين حزام كايبر ( وهي المذنبات قصيرة الدورة التي تستغرق اقل من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس)
8 - المصدر الثاني سحابة اورت حيث تأتي منها ( المذنبات طويلة الدورة التي تستغرق أكثر من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس)
9 - بشكل عام تدور حول الشمس في مدار إهليلجي ضخماً بشكل قطع ناقص
10 - يمكنها أن تقضي مئات و آلاف السنين في أعماق النظام الشمسي قبل أن تعود إلى الشمس عند الحضيض.