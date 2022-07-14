شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يعلن جاهزية مستشفيات الجامعة لعلاج مصابى حافلة ترعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية مستشفيات الجامعة لعلاج مصابي حادث حافلة ترعة السلام التي غرقت أمس الأربعاء، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم بجميع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وقدم رئيس جامعة الأزهر العزاء في ضحايا حادث الغرق من الأطفال حفظة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ووجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، باستقبال أي حالات مصابة بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط كل في محيط سكنه، مشيرا إلى أن لجنة الأزمات بجامعة الأزهر في اجتماع دائم ومستمر تتابع تطورات حادث الغرق على مدار الساعة.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد قدم واجب العزاء أمس لأسر الضحايا، ووجه بصرف مساعدات مالية لأسر الضحايا والمصابين، كما وجه بعلاج المصابين بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

وكلف فضيلة الإمام الأكبر رؤساء المناطق الأزهرية بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا ومؤزارة المصابين كل في محافظته.