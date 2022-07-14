شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة حول مستوى صعوبة امتحان الفيزياء، حيث أكد طلاب بلجنة مدرسة الجيزة الإعدادية بنين أن الامتحان تضمن 50 سؤالاً منها 20 فقط سهلة والباقى صعب فى مستوى الطالب الفائق، كما أن الأسئلة تحتاج إلى تركيز شديد، وهناك مسائل تتطلب معلومات كثيرة عن المادة العلمية قبل الإجابة عنها، موضحين أنها من المنهج ولكن الإجابة عنها تراكمية فى كثير من المعلومات.

فيما لفت طلاب أخرين إلى أن مستوى الامتحان متوسط من حيث الصعوبة والاسئلة سهلة عدا جزئيات بسيطة لا تتخطى ال 6 أسئلة، متابعين: الأسئلة موزعة على المنهج بأكمله وفى مجملها سهلة وتحتاج إلى تركيز وفهم قبل الإجابة عنها، كما أن هناك أسئلة للنجاح فقط اى يستطيع الطالب الإجابة عن جزئيات من أجل النجاح كما أن الأسئلة قريبة من اختبارات العام الماضى فى نفس المادة.

وأدى قبل قليل طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الطلاب من محاولات الغش أو الدخول بأجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة إلى لجان السير، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، موضحة أن لجنة الامتحان تبدأ فى التاسعة صباحاً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.