شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 8 سنوات.. التعليم العالى تعلن حصاد أداء المعهد القومى للقياس والمعايرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المراكز البحثية تطورًا فى الأداء خلال السنوات الثمانى الماضية، وذلك فى ضوء الدعم الواضح والمُتابعة المُستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى هذا الإطار استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د. نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة، حول أنشطة وإنجازات المعهد خلال الفترة من (2014 – 2022).

أشار التقرير إلى إنجازات المعهد فى مجال الاعتراف الدولى والاعتماد لنظام الجودة، حيث أجازت لجنة الجودة بالمنظمة الأفريقية AFRIMETS-TCQS نظام الجودة الموحد للمعهد وفقًا للمواصفات القياسية الدولية 17025 & 17034 ISO IEC لجميع أنشطة المعهد لأول مرة منذ بدء المعهد المشاركة الإيجابية فى أعمال الاتفاقية الدولية للاعتراف المتبادل، وتحقيق متطلبات الاتفاقيات الدولية؛ للحصول على الاعتراف الدولى.

كما تم منح معامل المعهد الاعتماد من المجلس الوطنى للاعتماد (الإيجاك) وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، ومنح المعمل القومى لقياس الكفاءة الفنية بالمعهد القومى للمعايرة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043:2010.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الاعتراف الدولي بأنشطة وخدمات المعهد المختلفة، حيث نجح المعهد فى زيادة عدد قدرات القياس المعترف بها دوليًا والمسجلة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (KCDB – PIBM) حاليًا ليصبح الإجمالى 94 قدرة قياس معترف بها دوليًا بزيادة بنسبة 70% خلال السبعة أعوام الأخيرة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات النشر العلمي، فتم نشر عدد 786 بحثًا علميًا لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد خلال الفترة من 1/1/2014 إلى 1/6/2022، ومسجلة على قاعدة بيانات scoups وتم تسجيل أعلى معدل سنوي في عدد الأبحاث المنشورة عام 2021 تقدر بنسبة 17%، وزيادة معدل الاستشهادات بنسبة 32%، وعلى مستوى معاهد المعايرة الدولية حافظ المعهد على المركز التاسع فى الترتيب فى عدد المخرجات من النشر العلمي سنويًا طبقًا لقاعدة سكوبس للنشر العلمي.

وتناول التقرير إنجازات المعهد في إبرام الاتفاقيات المحلية والدولية، حيث وقع المعهد عدد (14) مذكرة تفاهم مع العديد من الجهات الخدمية والبحثية والمحلية، وتوقيع عدد (15) مذكرة تفاهم مع العديد من الجهات الدولية.

وفي مجال براءات الاختراع حصل أحد الباحثين بالمعهد على عدد 6 براءات اختراع لمعايير متطورة لبعض الكميات الكهربية التي تخدم مجال معايرة أجهزة القياس الخاصة بتلك الكميات، كما حصل المعهد على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي في عام 2021 تحت عنوان "طريقة وجهاز قياس التشتت اللوني على أساس التذبذبات الكهروضوئية".

ولفت التقرير لقيام المعهد بتطوير مواد ذكية لتخزين الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة يمكن استخدامة كوقود السيارات الذكية والتوسع فى استخدامها على المستوى التجارى والتقليل من مشكلة الاحتباس الحرارى وأيضًا التغير المناخي داخل مصر، كما قام المعهد بتطوير نظم إسناد وبث الوقت القياسي القومي بجمهورية مصر العربية بنظام يعتمد على ساعات السيزيوم الذرية.

وذكر التقرير المشاريع الدولية لبناء القدرات بالمعهد، حيث تم الانتهاء من أعمال مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "بناء قدرات المعهد القومي للمعايرة في مجالات المترولوجيا 2019"، وكذلك الانتهاء من المشروع الإقليمى لتطوير البنية التحتية للجودة؛ لدعم التطور الاقتصادي المستديم وقدرات التجارة لمنطقة الشرق الأوسط الممول من المعهد المترولوجى الألماني PTB 2016، في حين بدأ العمل بمشروع تقوية المترولوجيا في مصر لتحسين القدرة التنافسية والإمكانيات التصديرية للشركات ضمن التعاون مع الحكومة الألمانية 2022.

وتطرق التقرير لخطوات المعهد نحو التحول الرقمي، فتم تحديث مركز البيانات بأحدث المعدات العلمية من خوادم وألياف ضوئية لتطوير البنية التحته اللازمة، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية، وميكنة الخدمات الرئيسية للمعهد مثل دورة عمل المعايرات ونظام الجودة، وإنشاء بوابة تفاعلية خدمية للمعهد محدثة بأحدث التقنيات.

وشهد مجال خدمة المجتمع تطورًا خلال الثماني سنوات الماضية، حيث قدم المعهد معايرات واستشارات للعديد من الجهات الخدمية بالدولة بإجمالى عدد 94737 شهادة، وبرامج كفاءة فنية للعديد من الجهات الخدمية بالدولة بإجمالى عدد 1475 برنامجا لعدد 263 عميلاً، بالإضافة لدورات تدريبية في مجال المترولوجيا للعديد من الجهات بإجمالى عدد 1762 متدربا وعدد 420 دورة تدريبية، كما قامت وحدة دراسات واستشارات الجودة الشاملة والبيئة خلال تلك الفترة بدورات تدريبية بعدد 46 دورة داخل وخارج المعهد وتم تأهيل عدد 20 معمل ومختبر للاعتماد بمرجعية مواصفات الاعتماد وتقديم عدد 40 استشارات فنية لصالح قطاعات صناعية وعدد من المصدرين المصريين.

وقام المعهد بتنظيم دورات تدريبية لعدد من طلاب الجامعات من المرحلة النهائية خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام حول علم المترولوجيا والتطبيقات العملية منذ عام 2016 حتى عام 2021 لعدد 600 طالب و30 معيدا من الجامعات تخصصات فيزياء وكيمياء وهندسة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتبنى سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، موضحًا أنها تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقدمه المعهد القومي للمعايرة فى مجالات القياس والمعايرة في مصر، وخدماته القومية لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي للمعهد، وزيادة نشره العلمى فى المجلات المفهرسة عالميًا.