شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 12 رحلة جوية من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران غدا الجمعة 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 9 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و3 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة.

ومن بين هذه الرحلات سوف يتم تسيير رحلة واحدة إلى برج العرب ليكون إجمالي عدد الحجاج الذين سيتم نقلهم هو 2430 حاجًا من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن وقرعة القاهرة والشرقية ومجلس النواب وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.