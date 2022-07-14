شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أول أفواج حجاج الجمعيات إلى القاهرة اليوم الخميس، حيث يعود حجاج محافظة الجيزة وعددهم 225 حاجًا من مطار جدة إلى القاهرة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج وتوفير وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات على أن يعود باقى الافواج على مدار الأيام المقبلة.

ووضعت المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعى جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات وعددهم 3000 حاج إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة وعددهم 1100 حاج، أما المجموعة الثانية وبلغ عددها 1900 حاج، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة كما أن بعثة وزارة التضامن الاجتماعى نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار بقرية الحجاج قبل معاد السفر بـ6 ساعات ، كما توفّر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج سواء من جدة أو المدينة، منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات الوصول (مكة المكرمة - المدينة المنورة - القاهرة).