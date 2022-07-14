شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أسعار السولار لم تتحرك منذ 30 شهرا.. والحكومة جزء من الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة، وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.