شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ناعيا ضحايا حافلة ترعة السلام: حفظة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ضحايا حافلة ترعة السلام، التى غرقت مساء الأربعاء؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين من حفظة كتاب الله الكريم، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يرحم شهداء القرآن وأن يربط على قلوب أسرهم وذويهم.

وتوجَّه المفتى بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حافلة ترعة السلام، حفظة القرآن الكريم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يرحمهم، وأن يربط على قلوب أهاليهم وأحبائهم وذويهم، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت حافلة تُقِلُّ عددًا من الأطفال التابعين لأحد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم من محافظة الدقهلية قد سقطت فى ترعة السلام أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية برأس البر بمحافظة دمياط؛ ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.