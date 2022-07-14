شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 82 مليون جنيه مستحقات أصحاب المخابز عن 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة والتجارة الداخلية، أنه تم سداد مبلغ 82.1 مليون جنيه لأصحاب المخابز البلدية والتي تمثل تكلفة تصنيع الخبز عن 4 أيام، وذلك فى الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجارى.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات أصحاب المخابز البلدية عن تكلفة تصنيع الخبز.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طرحه كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، خلال عيد الأضحى المبارك، واستمرت منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى المبارك فى فتح المنافذ حتى اليوم الثالث لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ويتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو وطرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيها وطرح اللحوم الضانى المبردة السودانى بسعر 135 جنيها للكيلو.