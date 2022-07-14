شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تأمين احتياجات المياه خاصة محطات المصايف ورفع مناسيب ترعة الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى متابعة موقف مناسيب المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك والتي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات.

كما قامت أجهزة الوزارة بتدبير الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية القائمة، وتواجد العاملين بالوزارة فى مواقعهم لضمان وصول المياه لكل المنتعين وتنفيذ اعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع.

وأعدت الوزارة خطة لتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد خاصة محطات مياه الشرب التى تخدم المصايف، والتى تشهد إقبالا كبيرا خلال أجازة مثل الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالى ومدن القناة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مناسيب المياه بترعة الحمام للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لمحطة شرب العلمين بمحافظة مطروح.

كما تم المرور بشكل دورى على كل المحطات للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال، وضبط خطوط طرد العائمات مع منسوب نهر النيل والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات ، مثلما حدث عند ارتفاع المناسيب فى محطة صرف سمتاى، حيث تم التنسيق بين الجهات الثلاث لتخفيض المناسيب عند موقع مص المحطة.

وفى ضوء رصد إلقاء كميات كبيرة من المخلفات أمام كوبرى ك 30 على مصرف المحيط بمنطقه شبرامنت بمحافظة الجيزة مما تسبب فى إنسداد المصرف وإرتفاع منسوب المياه، قامت الإدارة العامة لصرف شمال الجيزه بنقل عدد (1) حفار ذاتى زراع طويل و 2 سيارة نقل قلاب إلى الموقع ورفع كافة النفايات ونقلها خارج الموقع ، حيث إستمر العمل إلى ساعة متأخرة من الليل ليتم حسم المشكلة تماما وإعادة حالة سريان المياه بالمصرف إلى حالتها الطبيعية.

كما تم رصد ارتفاع مناسيب المياه بمصرف اللبينى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف شمال الجيزه بنقل 2 وحدة مياه نقالى إلى الموقع ونقل التصرفات المائية الزائدة إلى مصرف المحيط العمومى ، حيث إستمر العام طوال الليل حتى حسم المشكلة وخفض منسوب المياه بالمصرف.

كما قامت أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الأضحى برصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدى الفورى والحاسم لها لضمان إمرار التصرفات اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

حيث تم رصد تعدى بالردم على ترعة ميت رومى بزمام الإدارة العامة لرى شرق الدقهلية ، حيث قامت الادارة على الفور بإتخاذ اللازم لإزالة الردم باجمالى 20 نقلة من نواتج الردم ولا يزال العمل مستمرا.

وتمت إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 337 مترا على مصارف الرسوة والتينة وسرحان بمعرفة الإدارة العامة لصرف بورسعيد بالتنسيق مع حى جنوب بورسعيد ومديرية الزراعة ببورسعيد.