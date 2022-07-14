شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أغذية فاسدة وسلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1234 قضية تموينية متنوعة.

كما تمكنت القوات من ضبط 513 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم"تصرف، تجميع"- 152 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 134 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 86 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 47 قضية توقف عن الإنتاج – 25 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى- 53 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (12,050 طن دقيق بلدى مدعم)، و(14) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة، لتجميعه كمية قدرها (7٫5 طن دقيق بلدى مدعم) وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستولياً على الدعم المقرر، وضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة سوهاج محملة كمية قدرها 5 طن أسمدة زراعية مدعمة، محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة بالقليوبية، وبحوزته (93200 لتر "سولار، بنزين"، قام المتهم بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (1,45 طن " لحوم مجمدة- مفروم دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة بالقليوبية، وضبط (2 طن "سكر حر") معبأ داخل عبوات وشكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بالشرقية، وضبط 3 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بقنا.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (20478) عبوة سجائر مختلفة الأنواع، كما تم ضبط (8) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (30,900) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (195 قطعة "16 قطعة صوتية – 90 قطعة ضوئية – 89 ملصق") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.