شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وأذربيجان تناقشان تنفيذ مشروعات تجارية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير المصرى لدى أذربيجان هشام محمد ناجى عبد الحميد مع رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأذرية أورخان محمدوف لبحث تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر وأذربيجان.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني .

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بمشاركة رواد الأعمال، وكذلك تنظيم بعثات تجارية مشتركة .

يُشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان أُقيمت في 27 مارس 1992، ووقع البلدان نحو 50 وثيقة للتعاون في مختلف المجالات .

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان 42.4 مليون دولار فى عام 2021، و1ر4 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

