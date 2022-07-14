شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ6.3 مليون سيدة بحملة «حقك تنظمى» فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية، بالمجان لـ 6 ملايين و350 ألفا و330 منتفعة، بـ25 محافظة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك ضمن حملة «حقك تنظمي» وفي إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الخدمات المقدمة ضمن حملة «حقك تنظمي» تضمنت توزيع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ 5 ملايين و10 آلاف و752 منتفعة من خلال 331 عيادة متنقلة و4 آلاف و813 عيادة ثابتة بالقرى والمناطق النائية على مستوى محافظات الحملة.

ولفت «عبدالغفار» إلى تفعيل الحملة فى 25 محافظة، وهي كفر الشيخ، والقاهرة، والدقهلية، والغربية، وبورسعيد، وسوهاج، ومطروح، والفيوم، والوادي الجديد، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، والأقصر. والجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، والسويس، والمنيا، والإسماعيلية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تنفيذ أنشطة إعلامية في صورة ندوات تثقيفية، وعروض مسرحية، ومسرح عرائس داخل الوحدات الصحية، وبالأماكن والقرى المستهدفة بالخدمة من خلال العيادات المتنقلة، وبمشاركة مسئولي التثقيف الصحي، والرائدات الريفيات، وذلك لرفع وعي الشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مشيراً إلى إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة التي قامت المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة وذلك إيماناً من القطاع بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع الدخل الاقتصادي للأسر المصرية .

وأكد «عباس» استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني للمشورة والاستفسار عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) على الرقم 08008880800 إلى جانب الرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.