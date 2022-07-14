شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تحذر من التعامل مع شركات الوساطة فى إجراءات تراخيص المنشآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت نقابة أطباء مصر، الأطباء من التعامل مع شركات الوساطة أو الأفراد والذين يدعون قدرتهم على تسهيل إجراءات تسجيل المنشآت الطبية بالنقابة واستصدار التراخيص للمنشات بإدارات العلاج الحر، وذلك نظير تلقي هذه الشركات أو الأفراد مبالغ مالية باهظة من الأطباء.

وأكدت نقابة أطباء مصر، فى بيان، أن إجراءات التسجيل للمنشات الطبية المختلفة يتم إتمامها بمقر النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات، دون أى اعتبار سوى لمصلحة الأطباء في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

وأخلت نقابة أطباء مصر مسؤوليتها عن عقبات التعامل مع مثل هذه الشركات أو الأفراد الذين يدعون قدرتهم على تسهيل والإسراع من الإجراءات المتبعة وتخطي القانون و اللوائح فيما يخص تسجيل وترخيص المنشآت الطبية الخاصة.

قال الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة المنشآت الطبية، إنه من المؤسف أن يسعى بعض الأطباء إلى مثل هؤلاء الوسطاء لإنهاء إجراءات تسجيل منشاتهم الطبية بنقابة الأطباء خاصة وان الامر ليس بهذا التعقيد ، وأضاف أنه لا وساطة بين الطبيب ونقابته، كما أكد أن نقابة الأطباء تعمل حالياً على دراسة آلية جديدة لتعامل الأطباء مع النقابة فيما يخص تسجيل المنشآت الطبية الخاصة، وأن نقابة الأطباء ستوفر قريباً تسهيلات في هذا الشأن.

من ناحيته أعلن الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة المنشآت عن تلقي اللجنة عدة شكاوى من الأطباء تضرروا فيها من احتيال بعض افراد وشركات الوساطة بتحصيل مبالغ باهظة منهم بعد ايهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الطبية، مضيفا: أن بعض الأطباء أكدوا في شكواهم مماطلة الوسطاء وعدم إنهاء الإجراءات بعد حصولهم على مبالغ مالية منهم، لافتا إلى تخصيص واتس رقم ، 01095111247 ، 01115152991 وذلك لتلقي شكاوى الأطباء عن وجود أية معوقات في تسجيل منشاتهم الطبية بنقابة الأطباء وكذلك شكاوى الأطباء من مثل هؤلاء الوسطاء سواء أفراد أو شركات.