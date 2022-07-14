شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع تطوير مينائى الدخيلة والسخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع استكمال تطوير مينائى الدخيلة والسخنة، ضمن خطة الحكومة المصرية، لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى النقاط التالية نستعرض أهم تفاصيل مشروع التطوير..

1. المشروع تنفذه وزارة النقل بالتعاون مع الشركة الوطنية لإدارة الموانئ (احدى شركات مجموعة القلعة) .

2. سيتم تجهيز وانشاء البنية الفوقية والادارة والتشغيل لمحطتين.

3. المحطتان هما محطة الصب الغير نظيف بميناء الدخيلة والثانية محطة لتداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة .

4. تطوير الموانئ يجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات .

5. محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة تبلغ تكلفتها 1.6 مليار جنيه.

6. محطة الصب غير النظيف تتكون من رصيف بطول 540 م وعمق 16م ومساحة أرضية 188 ألف م2.

7. المحطة ستكون قادرا على استقبال سفينتان بطول 240 م .

8. يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب الغير نظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5-3 مليون طن سنويا.

9. مشروع محطة تداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة يجعلها من اكبر وأجمل وأفضل موانئ البحر الأحمر .

10. المشروع يخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.

11. المحطة تقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن.