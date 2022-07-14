شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى الإنفوجراف التالى، معلومات مهمة عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، نستعرضها كالتالى:



معلومات عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم

ـ بدأ التقديم 2 يوليو ويستمر حتى 24 من نفس الشهر.

ـ يتم التقديم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

ـ العمل بالمسابقة يكون في الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى.

ـ التعاقد لمن يجتاز الامتحان والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات.

ـ المرتبات تبدأ وفق الحد الأدنى للأجور.

ـ تاريخ استلام العمل يبدأ مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2022،2023.

ـ وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال، تتطلب خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال، وخريجو الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، والحاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

ـ وظيفة معلم فصل، خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية "تعليم أساسي وابتدائي ومعلم فصل.

ـ جميع مراحل التقدم والاختيار تتم بشفافية ودون واسطة أو محسوبية.

ـ يتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة وفقا لضوابط القبول.