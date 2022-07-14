شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: زيادة فى أعداد الذكور للإلتحاق بالمهنة بنسبة 20 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض بالتأمين الصحى الشامل، إن كليات التمريض خلال العشرة سنوات الماضية شهدت زيادة فى أعداد الذكور للإلتحاق بالتمريض، بنسبة تتراوح من 15% : 20 %، مؤكدة أن مهنة التمريض ليست قاصرة على الإناث بل أن دور التمريض الذكور فى مهنة التمريض كبير ولا يمكن الاستغناء عنهم فى الاستقبال والطوارئ وغيرها من الأقسام.

وحذرت كوثر، من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة وغير مصرح لها قبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية، مشيرة إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى نتيجة لتعرض المواطنين لحالات نصب من أكاديميات التمريض الخاصة الوهمية بعد حصولهم على شهادات وغير معتمدة وغير موثقة، لافته إلى أن تلك الكيانات ليس لها قيد بالنقابة وغير معتمدة وغير مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.

وطالبت نقيب التمريض الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التى تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة، كما طالبت أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالى.