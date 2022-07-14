شكرا لقرائتكم خبر عن اقتران عطارد مع الشمس.. تعرف على الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر يوليو الجارى مع عدد من الظواهر الفلكية، التى ستزين سماء مصر ويمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة، وبعضها قد يحتاج لتليسكوبات خاصة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال الليالى المتبقية من شهر يوليو الجارى، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك كما يلى:

- 16 يوليو: اقتران علوى لكوكب عطارد مع الشمس.

- 20 يوليو: بلوتو فى تقابل مع الأرض والشمس

- 22 يوليو: اقتران كويكب سيريس مع الشمس.

- 28 يوليو: ميلاد شهر المحرم لعام 1444 هجريا.