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اقتران عطارد مع الشمس.. تعرف على الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو

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القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر يوليو الجارى مع عدد من الظواهر الفلكية، التى ستزين سماء مصر ويمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة، وبعضها قد يحتاج لتليسكوبات خاصة.

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال الليالى المتبقية من شهر يوليو الجارى، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك كما يلى: 

 

- 16 يوليو: اقتران علوى لكوكب عطارد مع الشمس.

 

- 20 يوليو: بلوتو فى تقابل مع الأرض والشمس 

 

- 22 يوليو: اقتران كويكب سيريس مع الشمس.

 

- 28 يوليو: ميلاد شهر المحرم لعام 1444 هجريا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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