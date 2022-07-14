شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تستهدف رفع الاكتفاء الذاتى من القمح لـ65% بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الحكومة المصرية على رأس أولويات خطة التنمية لعام 22/23 تحقيق الأمن الغذائى، وفي ظل البرامج الرامية للنهوض بالإنتاجية الزراعية من المتوقع زيادة المساحة المحصولية فى عام 2023/2022 لتتجاوز 19 مليون فدان ومن المستهدف زيادة إنتاجية بنجر السكر من 22 طناً /فدان إلى 25 طناً /فدان، وقصب السكر من 50 طناً /فدان إلى 52 طناً /فدان، والقمح من 18 أردباً / فدان إلى 20 أردبا/فدان، والموالح من 11طنا/فدان إلى 14 طناً / فدان.

وفي إطار خطة عام 2023/2022 من المستهدف مواصلة الارتقاء بنسـب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك في ضوء المسـاعي المبذولة لزيادة المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجيتها.

ووفقاً لخطة وزارة الزراعة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي، من المستهدف رفع نسـب الاكتفاء من القمح من 45٪ عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، والفول البلدى من 30% إلى نحو 40% والعدس من 2% إلى 16% ومن المحاصيل الزيتية من 3٪ إلى 10٪، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65٪.