شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استئناف خطة فرش المساجد بـ 100 ألف متر سجاد حتى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، استئناف خطة فرش المساجد الجديدة، بالفرش الجديد، حتى نهاية شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن الخطة التي أعلنها القطاع الدينى في الوزارة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، قبل عيد الأضحى المبارك لفرش المساجد الجديدة بـ 100 ألف متر سجاد.

وشددت الوزارة على أن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، لافتة إلى أنها خلال العام المالى 2021/2022 تمكنت من افتتاح 1171 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا، منها 971 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و200 مسجد صيانة وترميمًا، كما تم فرش أكثر من (2500) مسجد من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بمساحة تزيد على (604343) مترًا مربعًا من السجاد.

ونشرت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، عبر موقعها الإلكتروني، أبرز إنجازاتها خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث لفتت الوزارة إلى تحقيق 2 مليار و15 مليون جنيه أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف كأعلى عائد منذ تأسيسها، كما تم تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادة (250) جنيهًا في بدل صعود المنبر، وتوفير أكثر من (100) ألف زي أزهري للأئمة و(1000) زي للواعظات، وتخرج الدفعتين الثالثة والرابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى تنفيذ (447) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لـ (50) ألف إمام وواعظة ومعلم ومعلمة وإداري، وإصدار (100) مؤلف ومترجم، وافتتاح (1171) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا، وفرش أكثر من (2500) مسجد.

كما تم توزيع (2175) طنًّا لحوم إطعام وأضاحي الأوقاف لمليونين ومائة وخمسة وسبعين ألف أسرة، و200% زيادة منحة المجلس المقدمة للطلبة الجامعيين الوافدين، و أكثر من مليون وثمانمائة ألف جنيه مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأول مرة.