شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن عقد مقارئ الجمهور بالمساجد عقب عصر الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أن ثقتها فى جميع أئمة الوزارة وواعظاتها بلا حدود للعودة إلى تكثيف الجهود الدعوية والتثقيفية بدءًا من الجمعة القادمة، بعقد مقارئ الجمهور فى المساجد المحددة لذلك عقب صلاة عصر الجمعة القادمة 15 / 7 / 2022 م.

وذكرت الوزارة عقد مجالس الإفتاء فى المساجد المحددة لذلك يوم السبت القادم بين المغرب والعشاء، واستئناف أنشطة البرنامج الصيفى للطفل بدءًا من الأحد القادم فى المساجد المحددة لذلك ومن أراد البدء من غد الخميس 14 / 7 / 2022 م فله ذلك على الرحب والسعة، مع عقد مقارئ الأئمة عقب صلاة ظهر الاثنين، والبدء فى الدروس المنهجية بدءًا من الأحد فى المساجد المحددة لذلك وفق الخطة المعتمدة من القطاع الديني والمنشورة على موقع الوزارة، والالتزام بدروس العصر وخاطرة العشاء، مع التأكيد على تخصيص درس أسبوعي من الدروس الراتبة لكل إمام بمسجده للحديث عن القيم الأخلاقية والإنسانية، ودرس أسبوعي آخر حول فقه العبادات وأحكامها وحكمها.

وأوضحت الوزارة أن من أراد التوسع فى أيام البرنامج الصيفى الذى يعقد أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بإضافة يوم أو يومين فعليه رفع ذلك إلى مديريته مع تفويض مديرى المديريات في الموافقة وإعلام القطاع الديني بما يتم من زيادة فى عدد أيام تنفيذ البرنامج في المساجد التي ترغب في ذلك، على أن يكون منهجنا في ذلك كله هو السماحة والتيسير والبعد عن كل ما يمت بصلة للتشدد أو التكلف أو الغلو في الدين، وأن نرسخ لقيم التراحم والتكافل، وأن نجعل من السماحة والتيسير خطًّا ثابتًا في سلوكنا ودعوتنا، رجاء أن نجعل منهما منهج حياة للناس جميعًا.