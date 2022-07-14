شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المصطفين بمحافظات البحر المتوسط: الأمواج ترتفع لـ2.5 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، المصطافين بسواحل البحر المتوسط من التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج، لأن ارتفاع الأمواج سيصل إلى 2.5 متر على الشاطئ.

وأضاف مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أن ذروة الأمواج كان اليوم الأربعاء وكذلك غدًا الخميس وتمت الاستجابة السريعة للتحذير، مؤكدًا أن غرف الأزمات في المحافظات المطلة على البحر المتوسط تلقت التحذير وتعاملت معه على الفور.

وأشار إلى أنه بالفعل تم إغلاق عدد من الشواطئ ورفع الراية السوداء لمنع النزول في الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن البحر الأحمر الأمواج سترتفع لكن لم تشكل خطورة كما هو الحال في البحر المتوسط، ودرجات الحرارة ستكون مرتفعة هذه الأيام نتيجة للرطوبة.