شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بداية فصل الصيف.. تعرف على طول فصول السنة المتبقية بعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فصل الصيف ، الثلاثاء 21 يونية، و يستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة إلى أن يحدث الاعتدال الخريفي

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل مواعيد فصول السنة المتبقية وأطوالها خلال عام 2022 كما يلى :

- فصل الصيف :

بدأ الثلاثاء 21 يونية المقبل

يستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة

- فصل الخريف :

يبدأ الجمعة 23 سبتمبر

ويستمر الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة

- فصل الشتاء :

يبدأ الأربعاء 21 ديسمبر

يستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".