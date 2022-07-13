البابا تواضروس الثانى يكرم بطل الشطرنج "كيفن جورج" فى عظة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - كرم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بطل الشطرنج "كيفن جورج" فى عظة الأربعاء اليوم عام 2021.



تكريم قداسة البابا تواضروس

وشهدت البطولة منافسات فئات تحت 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 18 للفتيات والشباب.

وجاءت النتائج كالتالي :

تحت 8 سنوات: حققت هيفين فادي الميدالية الفضية في منافسات الفتيات بينما حقق عبد الله محمود عمر الذهبية في منافسات الناشئين.

تحت 10 سنوات: حققت رغد علاء الدين الذهب في منافسات الفتيات وفي الناشئين حقق أياد الحسيني الذهب

تحت 12 سنة : حققت سلمى أحمد الذهب في منافسات الفتيات وفي منافسات الناشئين حقق أدهم حسام الميدالية الذهبية ومينا وائل صبري الميدالية الفضية.

تحت 14 سنة : حققت رنا جاسر الميدالية الذهبية في منافسات الفتيات وفي منافسات الناشئين حقق أحمد قنديل الميدالية الفضية.

تحت 16 سنة : حققت نهى محمود يوسف الميدالية البرونزية في منافسات الفتيات وفي منافسات الناشئين حقق كيفن جورج الذهبية أيضا.

تحت 18 سنة : حققت جوي روماني الميدالية الذهبية في منافسات الشابات كما حقق محمد هاني كمال الذهب في منافسات الشباب.