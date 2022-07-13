شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة المصرية فى كازاخستان تلتقى وزيرة العمل والحماية المجتمعية الكازاخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت وزيرة العمل والحماية المجتمعية الكازاخية Tamara Duisenova السفيرة منال يحيى الشناوي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان، حيث أعربت السفيرة عن تقديرها للعلاقات المتميزة والقواسم الثقافية المشتركة بين البلدين. كما تطرقت إلى نطاق عمل وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة في مصر، مشيرة في هذا الصدد إلى المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، ومنها مبادرة تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة وهي أكبر مبادرة تنموية تهدف إلى تطوير الريف والقرى المصرية، وأشارت إلى إمكانية التعاون مع وزارة العمل الكازاخية في إطار الإعداد للدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن السفيرة تناولت كذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لذوي الإعاقة والمبادرات ذات الصلة، مثل مبادرة قادرون باختلاف، التي ترسخ مبدأ احترام الآخر وتنمى مهارات وقدرات ذوي الهمم.

من جانبها، أعربت الوزيرة الكازاخية عن اعتزازها بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناولت مجالات عمل وزارة العمل والحماية المجتمعية الكازاخية، معربة عن تطلعها لتبادل الخبرات مع وزارة القوى العاملة والتعرف على التجربة المصرية في مجال تعليم وتدريب الكوادر، وتبادل الخبرات كذلك مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والهجرة.