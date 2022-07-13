شكرا لقرائتكم خبر عن أقرب بدر عملاق بسنة 2022 يزين سماء مصر الليلة ويظهر باللون البرتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء مصر و الوطن العربي، اكتمال قمر ذو الحجة وسيمثل ثالث بدر عملاق والأقرب هذا العام وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر وصل عند الساعة ( 09:05 صباحا بتوقيت جرينتش) إلى أقرب نقطة له من الأرض لعام 2022 وسيكون على مسافة 357,263 كيلومترا .

واكتمل البدر العملاق من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن حجمه الظاهرى كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه فى السماء يعود حجمه المعتاد.

ويمكن أن يكون لونه برتقالي أثناء ظهوره وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى اعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة (06:37 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وذلك بعد تسع ساعات و 38 دقيقة من وصوله الى نقطة الحضيض وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري اكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30 % مقارنة بأصغر قمر بدر عندما يكون في (ألاوج) بعد نقطة له من الأرض.

سيتبع ذلك وصول البدر العملاق إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل مائل نحو الجنوب ويتوارى بألافق الجنوب الغربي مع شروق شمس الخميس.

إن تسمية البدر العملاق تطلق على القمر البدر المكتمل والتسمية العلمية هي (بدر الحضيض) بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر.

يعتبر مصطلح البدر العملاق أكثر "جاذبية" من بدر الحضيض وهو في نفس الوقت يعطي انطباع خاطئ لدى الناس بان البدر العملاق سيبدو أكبر بكثير ولكن بالنسبة للعين المجردة لن يبدو أقرب بدر عملاق أكبر من البدور الأخرى.

البدر العملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي ويحدث أخفض جزر على نحو استثنائي ، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف تبرز هذه الظاهرة.

نظرا لأن تأثير البدر العملاق سيكون صغيراً، فلن يؤثر على توازن طاقة كوكبنا الداخلية لأن المد والجزر يحدث يوميا لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيعلو القمر متأخرا بحوالي ساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.



جانب من البدر العملاق



البدر العملاق ليلا



البدر العملاق فى السماء



صورة أقرب للبدر العملاق



جانب من البدر



البدر العملاق عن قرب



البدر العملاق يزين سماء القاهرة



البدر العملاق يزين السماء