شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات متواصلة على طريق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "خطوات متواصلة على طريق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.. استثمارات الهيئات الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى لاستكمال المشروعات القومية بنحو 9.410 مليار جنيه.. وقطاع النقل فى الصدارة.

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