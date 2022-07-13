شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 995 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 تراجعا بحوالى 5 جنيهات ، على خلفية سعر الذهب العالمي والذى سجل هبوطا ملحوظا إلى مستويات 1729 دولار مقابل سعر 1747 دولار مما انعكس على أسعار الذهب في مصر.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بمصر هبوط إلي ما دون 1000 جنيها للجرام إلي مستويات 995 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، بدون إضافة مصنعية على الجرام.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء؛ عيار 21 يسجل 995 جنيه للجرام، وعيار 24 : 1137 جنيها، وعيار 18 : 853 جنيها، والجنيه الذهب 7960 جنيها، وأونصة الذهب 1729 دولار.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رئيس الوزراء: الدولة تتحمل 157 مليون جنيه يوميا فرق سعر بين تكلفة السولار وبيعه

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء أن ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمى، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة اسعارخام برنت بما يتجاوزالـ 120 دولار/ برميل الأمر الذى دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع اسعارالمحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم، منوهاً في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالى 2021 / 2022 إعتمدت 65 دولار/ برميل لخام برنت، و 16 جنيها كسعر صرف، فيما إعتمدت موازنة العام المالى 2022/2023، 80 دولار/ برميل لخام برنت، و 18.5 جنيه سعر صرف.

وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة اخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميا.

التعليم: طلاب الثانوية العامة يستكملون غدا الامتحانات فى الفيزياء والتاريخ

يستكمل طلاب الثانوية العامة، غدا الخميس الموافق 14 يوليو 2022، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، حيث يؤدي طلاب (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة التاريخ، ويؤدى طلاب مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

غدا.. بدء الجسر الجوى بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج القرعة عقب انتهائهم من المناسك

تبدأ بعثة حج القرعة الذى تشرف عليه وزارة الداخلية، غدا الخميس، فى تسيير الجسر الجوى بين جدة والقاهرة، لإعادة حجاج القرعة عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج.

وقامت غرفة عمليات بعثة حج القرعة، برفع درجات الاستعداد، لإعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن، حيث تم الدفع بعدد كافي من ضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن، وكذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم.

وكانت بعثة حج القرعة، قد انتهت أمس من تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى، عقب انتهائهم من رمي الجمرات في ثالث وآخر أيام التشريق؛ حيث قام مشرفوا البعثة بإعادة الحجاج إلى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة، استعدادا لأداء طواف الوداع والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

غلق كلى لمحور صفط اللبن لمدة 20 دقيقة لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث "المرحلة الثالثة" أعلى (كوبرى ثروت – خط السكة الحديد) بالاتجاه القادم من جامعة القاهرة اتجاه الطريق الدائرى، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمحور صفط اللبن بالموقع المشار إليه فقط وذلك لمدة "عشرون دقيقة" صباح غدا الخميس الموافق 14/7/2022 على أن تكون الأعمال فقط ابتداءً من الساعة 3،30 صباحاً حتى الساعة 3،50 صباحاً، وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات القادمة من جامعة القاهرة وترغب فى السير إتجاه الطريق الدائرى تقوم بالسير يميناً اتجاه شارع أحمد الزيات حتى شارع التحرير ثم الدوران والعودة إتجاه شارع السودان ثم الدخول يساراً والصعود مطلع صفط اللبن إتجاه الطريق الدائرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

سفير القاهرة فى رام الله: مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67

التقى السفير طارق طايل، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في رام الله، اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، حيث أكد الجانبان أهمية أطر التعاون القائمة بين المؤسسات المصرية والفلسطينية، بما فيها بين وزارتيّ الداخلية، كما ناقشا سبل تعزيزها وتطويرها في سياق العلاقات ذات الخصوصية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أكد السفير طايل، أن مصر ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم في مختلف المجالات، بما في ذلك التأهيل ونقل الخبرات، باعتبار ذلك أحد أهم مرتكزات التعاون الذي يستهدف ترسيخ أركان المؤسسات الفلسطينية وصولاً لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة علي حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتسق مع محددات الشرعية والقرارات الدولية ذات الصلة.

تحريك سعر السولار إلى 7.25 جنيه وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه للتر

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ملك السعودية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.

طقس حار بالقاهرة الكبرى غدا وارتفاع أمواج البحرين والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على سواحل البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.

مصدر باتحاد الكرة: بوميل يصل القاهرة خلال 48 ساعة لتدريب المنتخب الأولمبى

كشف مصدر باتحاد الكرة أن الفرنسى باتريس بوميل سيصل القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل تولى مسئولية تدريب منتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة.

وكثف مسئولو اتحاد الكرة وبالتحديد محمد بركات عضو مجلس الإدارة من مفاوضاته من الفرنسى باتريس بوميل المدير الفنى السابق لمنتخب كوت ديفوار لتولى تدريب المنتخب الأولمبى، بعد أن كان مرشحا فى وقت سابق لتدريب المنتخب الأول، إلا أنه بعد النجاح فى التعاقد مع المدرب البرتغالى الكبير روى فيتوريا لتدريب المنتخب الأول بدأ التفكير فى إقناع بوميل لتدريب المنتخب الأولمبى وهى المفاوضات التى يقودها محمد بركات حاليا.

ورغم إصرار بوميل على الاستمرار فى قيادة المنتخبات الكبيرة بعد أن قاد منتخب كوت ديفوار وحقق معهم نتائج جيدة، إلا أن اتحاد الكرة يكثف من جهوده لإقناع بوميل فى ظل الاقتناع الكبير بإمكانياته كمدرب كبير قادر على قيادة جيل المنتخب الأولمبى فى ظل وجود رغبة من مسئولى اتحاد الكرة لاختيار أفضل الخيارات المتاحة فى كل المنتخبات.