الغرفة التجارية بالقاهرة: تحريك سعر الوقود لن يؤثر على أسواق التجزئة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غرفة العمليات تلقت تقريرا من عدد من الشعب التجارية خاصة التي تمثل السلع الأساسية مثل الخضروات والمواد الغذائية والأسماك والدواجن واللحوم وغيرها من الشعب التجارية يفيد بإن تحريك سعر المحروقات لن يكون له تأثيرا ملحوظا علي الأسعار في التجزئة في ظل توزيع هذه الزيادة علي عدد أطنان وكميات السلع التي يتم نقلها سواء داخل القاهرة أو خارجها.

ورصدت غرفة العمليات -بحسب بيان رسمي لها - زيادة في معروض السلع بكافة أنواعها بالأسواق سواء من خلال الآليات الحكومية الكثيرة والمتنوعة أو القطاع الخاص وهو ما ينعكس علي أسعارها بالاستقرار في ظل إنها تخضع لآليات العرض والطلب.