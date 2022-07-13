شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالقاهرة: تحريك سعر الوقود لن يؤثر على أسواق التجزئة والان مع تفاصيل الخبر
ورصدت غرفة العمليات -بحسب بيان رسمي لها - زيادة في معروض السلع بكافة أنواعها بالأسواق سواء من خلال الآليات الحكومية الكثيرة والمتنوعة أو القطاع الخاص وهو ما ينعكس علي أسعارها بالاستقرار في ظل إنها تخضع لآليات العرض والطلب.
وطمأنة "غرفة العمليات" المواطنين وفقا لتقارير الشعب النوعية بإن الزيادات لن تكون مؤثرة بالمرة نتيجة تحريك سعر المواد البترولية خاصة السولار، حيث إنه يتم نقل السلع بالأطنان والكميات الكبيرة داخل أو خارج القاهرة وبالتالي عند توزيع هذه الزيادة علي عدد الكيلوهات أو الوحدات لن تتعدي الـقروش وبالتالي الأمور ستكون مستقرة وغير مؤثرة بالأسواق التجارية في ظل توافر معروض كافة السلع .
ونوهت غرفة العمليات إلى تكثيف جهودها ومتابعة كافة الأنشطة والحركة التجارية بالأسواق لرصد أى مستجدات وحالة السوق وإعلانها أولا بأول.