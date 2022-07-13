شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: حملات على مواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى إطار متابعة وضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب فى أسعار النقل بعد تحريك أسعار بعض المحروقات قام جهاز حماية المستهلك على الفور بإعداد غرفة عمليات لمتابعة تطبيق تعريفة النقل الجديدة.

وأضاف: "تم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع كافة الأجهزة الرقابية اعتبارا من اليوم على مواقف سيارات نقل المواطنين لضمان الالتزام بالتعريفات التى ستقررها الأجهزة المحلية بالمحافظات، خاصة مع عودة المواطنين لأعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك".

ويهيب جهاز حماية المستهلك بجميع سائقى سيارات نقل المواطنين بالالتزام بالتعريفة المحددة، منعا لوقوعهم تحت طائلة القانون.