شكرا لقرائتكم خبر عن أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقى كبار القادة الدينين والمفتين ليهنئوا بعودة الحج وخطبة عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - هنّأوا بعودة المشاعر المقدسة إلى استقبال جموع الحجاج من مختلف أنحاء العالم، ونوهوا بمضامين خطبة عرفة لهذا العام

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمبنى الرابطة في منى وبمقرّها في مكة المكرمة، عدداً من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة، من كبار العلماء والمفتين والقيادات الدينية، في مختلف دول العالم الإسلامي، كما تلقّى معاليه عدداً من الاتصالات من كبار الشخصيات الإسلامية؛ من مفتين ورؤساء مراكز ومشيخات إسلامية، وأعضاء من هيئة كبار العلماء في المملكة والعالم الإسلامي.



وشهدت اللقاءات تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة عودة المشاعر المقدسة إلى استقبال جموع الحجاج من مختلف أنحاء العالم، بعد تراجع جائحة كورونا. كما تمت مناقشة آفاق التعاون في ما يخدم الأمة الإسلامية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الإسلامي.



وقد أشاد ضيوف الأمين العام بالخدمات الجليلة المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام، مهنِّئين بما تحقق من نجاح كبير لموسم الحج، مع التنويه، في سياق هذا النجاح، بمضامين خطبة معالي الشيخ العيسى في يوم عرفة لهذا العام، والتي ركزت على ثابت الأمة العَقَدِي ووحدتها وقيمها وسلوكها، وقد تابعها أكثر من ستمائة مليون زائر لمنصة "منارة الحرمين" الرائدة التي نقلتها مباشرة مترجمة بـأربع عشرة لغة.



وقد تضمنت لقاءاتُ معالي الدكتور العيسى، استقبالَ سماحة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام، ومعالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد بن سعد الماجد، ومعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو.

كما استقبل معالي الأمين العام للرابطة، كلّاً من معالي وزير الشؤون الدينية الماليزي الدكتور داتو إدريس بن أحمد، ومعالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الشيخ ياقوت خليل قوماس، ومعالي رئيس جمعية نهضة العلماء الشيخ يحي خليل التي ينتمي إليها 120 مليون عضو.

وشملت الاستقبالات أيضاً معالي وزير الحج العراقي الشيخ الدكتور سامي عمران موسى المسعودي، ومعالي رئيس الوقف السني العراقي الشيخ عبدالخالق العزاوي، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجمع الفقهي العراقي.

إضافةً إلى استقبال كلّ من معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني، المفتي عبدالشكور سردار خان، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، الشيخ الدكتور محمد الخلايلة، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الشيخ الداه ولد أعمر طالب، وفضيلة رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ طاهر أشرفي.