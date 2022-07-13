أنشطة ترفيهية وفنية ورياضية للمتعافين من الإدمان ضمن برامج التأهيل

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القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ العديد من الانشطة للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق والذين يتم حجزهم كحماية في الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أجازة العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

وتوفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الانشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية، حيث تتضمن المراكز " صالات جيم ، ومكتبات وقاعات تدريب ،وتنس طاولة ، بلياردو ، قاعات كمبيوتر ، وأنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل " كما يتم إعداد ندوات دينية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان من خلال ائمة من الأوقاف.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعىُ بأن المتعافين من الإدمان أبطال لاجتيازهم رحلة العلاج حتى التعافى والعودة الى المجتمع مرة أخرى ،وأن الحفاظ على الاستمرارية فى التعافى أمر لا بديل عنه من أجل حياة أفضل للمتعافين وأسرهم ، لافته الى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" طوال أيام عيد الاضحى المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة وتوفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

ووجهت الوزارة باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسي و برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة،كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،إضافة الى اتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى ،حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،ان الخدمات التي يقدمها الصندوق تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ،إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة

وأضاف أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد والمناسبات ، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز العلاجية ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان ويتم توفير كافة الانشطة الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية للمتعافين طوال فترة إقامتهم بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ضمن برامج التأهيل للحد من الانتكاسة