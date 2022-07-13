شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توافر المواد البترولية بمحطات الوقود وحملات لمتابعة الأسعار المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول الموقف بمحطات الوقود بعد تحريك أسعار المحروقات، وأن الحالة العامة مستقرة تمامًا بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة، والتى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، كما أن غرفة العمليات المُشكلة منذ أول أيام عيد الاضحى المبارك بالوزارة لم تتلق أى شكوى من نقص السلع الأساسية أو نقص الوقود فى محطات خدمة وتموين السيارات.

وأكد التقرير توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقا للكميات المقررة لكل محطة، وأن مديريات التموين والتجارة الداخلية وكذلك الإدارات التابعة لها ومفتشى التموين يقومون بالمرور الدوري لمتابعة الموقف علي الأرض منذ الصباح الباكر بكافة محطات الوقود بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة توافر الوقود فى ضوء الأسعار الجديدة، وكذلك رصد وحصر الكميات الموجودة بالمحطات، وأن جميع أنواع المحروقات متوفرة، وأن المواطن يحصل على كل احتياجاته منها دون أى تكدس أو زحام.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، إن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تقوم هي الأخرى بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالمواصفات الموضوعة والموازين بمحطات الوقود مع انتظام عمل كافة المنشآت التموينية بما فيها محطات الوقود، المخابز، مستودعات البوتاجاز، والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة موقف توافر السلع التموينية واستمرار عمليات صرف السلع التموينية من جانب المنافذ.