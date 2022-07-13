شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار آيل للسقوط فى عين شمس شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخلت أجهزة محافظة القاهرة عقار آيل للسقوط بعين شمس، حيث أشرف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على إخلاء للعقار رقم 3 شارع العلواية من شارع العشرين من السكان دون المنقولات كإجراء إحترازي لحين معاينة اللجنة الثلاثية للتأكد من سلامة العقار.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن العقار مكون من أرضى ودورين، وأن هذا الإجراء يتم بشكل احترازى خوفا على السكان، وسيتم إصدار قرار بشأن العقار سواء إزالة للخطورة أو ترميم أو تنكيس.

وكان الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اجتمع مع رؤساء أحياء المنطقة، لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وسرعة البدء فى إجراءات تنفيذ بنود الخطة مع رؤساء الأحياء ومسؤلي التخطيط والطرق والمتابعة الميدانية بالأحياء.