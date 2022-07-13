شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية غدا من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غدا، الخميس، 13 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع 9 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و4 رحلات من المدينة المنورة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلي برج العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه الرحلات 3033 من حجاج شركات السياحة وبعثة الداخلية والأوقاف وقرعة مجلس النواب والقليوبية والدقهلية والغربية وتضامن الجيزة والدقهلية وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.