شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: "كوب 27" ستركز على كيفية تكيف العالم مع آثار تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "كوب 27"، إن قمة المناخ المقبلة في نوفمبر بشرم الشيخ، يجب أن تركز على التكيف مع الحياة في مناخ متغير والتعامل مع التمويل من أجل الخسائر والأضرار نظرًا لتكرار الأحداث المناخية القاسية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف محيي الدين لمنتدى سيدني للطاقة يوم الأربعاء إن التكيف "نُسي لسنوات عديدة" في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ "بسبب الافتراض السخي بأننا سنبلي بلاءً حسنًا في التخفيف ، لذلك لا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن التكيف".

وتابع: "لكننا نواجه مشاكل خطيرة عندما يتعلق الأمر بالتكيف. هذا البلد الرائع جدًا أستراليا لديه أكثر من نصيبه العادل في الظواهر الجوية الشديدة."

وأشار إلى إن المجتمع العلمي وعامة الناس يدركون الآن جيدًا المخاطر الوجودية المرتبطة بالاحترار العالمي وأزمة المناخ - وهو تطور قال إنه انعكس في نتيجة الانتخابات الأسترالية في مايو "في التصويت الأخير للحكومة الجديدة".

وتستضيف مصر قمة كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. ستجري محادثات المناخ الدولية في ظل الحرب في أوكرانيا ، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة أن مداخلة الأربعاء جاءت في اليوم الثاني من منتدى سيدني للطاقة ، وهو حدث تشارك في استضافته الحكومة الأسترالية ووكالة الطاقة الدولية.

وعلى خلفية أزمة الطاقة العالمية التي أثارتها العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ، اجتمع وزراء الطاقة من أستراليا والولايات المتحدة واليابان والهند - الدول الأعضاء في الحوار الأمني الرباعي - لأول مرة على هامش الحدث.

وفي ختام مناقشة يوم الأربعاء ، قال الوزراء في بيان إن لديهم "التزامًا مشتركًا" لتسريع تقنيات الانبعاثات الصفرية اللازمة لدفع الانتقال إلى انبعاثات منخفضة - وهي استراتيجية من شأنها بمرور الوقت "التخفيف من اضطرابات الإمدادات".

وأردف محيى الدين إن مؤتمر المناخ في نوفمبر في وطنه يحتاج إلى الانتقال من "القمم إلى الحلول" لأن القمم السابقة "استنفدت كل الكلمات"، ولم يعد يتبقى سوى اتخاذ إجراءات حاسمة.

ولفت إلى إن النجاح في نوفمبر سيتطلب التخلي عن "النهج المنعزل للعمل المناخي" و "النهج الاختزالي" الذي يركز فقط على التخفيف وتسعير الكربون. يرتبط التخفيف باستراتيجيات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأكد محيى الدين إن التخفيف مهم ولكن فقط من خلال نهج شامل ، بما في ذلك التركيز على تمويل الخسائر والأضرار ، والتي قال إنها ستكون "مثيرة للجدل للغاية" في Cop27.

وقال إن مهمة التكيف العالمي التي تلوح في الأفق باهظة الثمن ، وسيكون من الصعب للغاية على الدول الصغيرة والبلدان النامية تمويل هذا التحول ، لا سيما بالنظر إلى أن العالم يمر بدورة ديون غالبًا ما تسبب في حدوث انكماش اقتصادي عالمي.

وأوضح إنه بالنظر إلى أن الطاقة المتجددة الآن أرخص بكثير ، سيكون من الممكن للقطاع الخاص تمويل حصة أكبر من جهود التخفيف العالمية إذا لم تقم الحكومات بمزاحمة الشركات والمستثمرين من حلول التمويل. وهذا من شأنه أن يوفر المزيد من التمويل العام لتدابير التكيف على الصعيدين المحلي والدولي.

تحدث محيي الدين في جلسة المنتدى أمام وزير التجارة والصناعة الياباني ، هاجيودا كويتشي ، الذي قال للحدث أن اليابان ملتزمة بتحقيق خفض بنسبة 46٪ في الانبعاثات بحلول عام 2030 ، وصافي صفر بحلول عام 2050.