شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط سعر البنزين عالميا وإقليميا بالدولار.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت الأزمة الروسية الأوكرانية واقعا جديدا على أسواق الطاقة العالمية، ومن أهم السمات؛ ارتفاع أسعار الطاقة والغاز فى مختلف دول العالم، وتسببت هذه الأزمة في تعرض دولا متقدمة إلى أزمة حقيقية فى سوق الطاقة بسبب نقص المتاح والمعروض جراء تلك الأزمة. الإنفوجراف التالى يستعرض متوسط سعر البنزين عالميا وإقليميا بالدولار:



البنزين

الدول الكبرى المتقدمة عانت كثيرا من جراء الحرب الروسية الأوكرانية رغم نهضتها الصناعية الكبرى، إذ وصل متوسط سعر البنزين في المملكة المتحدة إلى 2.32 دولارا، في حين أن المتوسط العالمي له 1.47 دولار، أما الولايات المتحدة الأمريكية فوصل فيها سعر البنزين إلى 1.32 دولار، والإمارات 1.23 دولار، بينما وصل المتوسط لدى دول الخليج العربية إلى 0.65 دولار، وبالسعودية 0.62 دولار.